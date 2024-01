Hong Kong: começa julgamento contra o magnata pró-democracia Jimmy Lai

O julgamento do magnata pró-democracia Jimmy Lai começou nesta segunda-feira (18) em Hong Kong, por acusações vinculadas à segurança nacional que podem resultar em uma pena de prisão perpétua, o que levou os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido a pedir a libertação do empresário.

Lai, 76 anos, é acusado de "conluio" com forças estrangeiras com base em uma ampla lei de segurança nacional que a China impôs ao centro financeiro em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele é o fundador do tabloide em língua chinesa Apple Daily, crítico de Pequim e que apoiou o grande movimento de protesto que abalou Hong Kong em 2019.