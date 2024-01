Fluminense vence Al Ahly (2-0) e vai à final do Mundial de Clubes

O Fluminense se classificou para a final do Mundial de Clubes da Fifa ao vencer o Al Ahly do Egito por 2 a 0 nesta segunda-feira (18), e agora espera pelo vencedor do duelo entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, que se enfrentam na outra semifinal.

O time do técnico Fernando Diniz, que não chegou a apresentar seu melhor futebol, saiu na frente com Jhon Arias em cobrança de pênalti (70') e com John Kennedy (90') fechou o placar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

iga/pm/cb