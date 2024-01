Fluminense inicia contra o Al-Ahly o maior desafio de sua história

Com um elenco com vários jogadores na reta final da carreira, como Marcelo, Felipe Melo, Germán Cano e David Braz entre outros, para Diniz "o desgaste natural que temos da temporada é suprimido pela vontade de estar aqui".

A vitória na final da Libertadores contra o Boca Juniors (2 a 1 na prorrogação), no Maracanã, valeu ao time comandado pelo técnico Fernando Diniz a classificação para seu primeiro Mundial de Clubes, que encara com a ambição de suceder o Corinthians, campeão em 2012, último time brasileiro a se sagrar campeão mundial.

O adversário do Fluminense conquistou o direito de estar no Mundial após vencer a Liga dos Campeões Africana ao derrotar o Wydad Casablanca na final.

A equipe do Cairo, que eliminou na segunda rodada o campeão saudita Al-Ittihad do técnico argentino Marcelo Gallardo (3-1), é especialista neste torneio. É sua nona participação e se orgulha de ter conseguido três terceiros lugares (2006, 2020 e 2021).

"Eles têm um ataque muito rápido, muito veloz, temos que ter muito cuidado com isso, e continuar com a nossa essência, o nosso jogo de posse de bola, com muita movimentação no ataque para conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é a vitória", destacou esta semana, de Jidá, o meio-campista Paulo Henrique Ganso.