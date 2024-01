O novo treinador chega para substituir o uruguaio Diego Alonso, demitido no último sábado, após a derrota por 3 a 0 para o Getafe.

Com passagens por Valencia, Benfica, Atlético de Madrid, Espanyol e Watford, entre outros, Sánchez Flores assinou contrato até 2025, informou o time da Andaluzia.

O espanhol Quique Sánchez Flores é o novo técnico do Sevilla, anunciou o clube nesta segunda-feira (18).

Alonso tinha assumido o Sevilla em outubro, no lugar de José Luis Mendilíbar, que não resistiu aos maus resultados do time no início da temporada.

Mas o uruguaio não conseguiu nem uma vitória tanto no Campeonato Espanhol como na Liga dos Campeões, da qual a equipe foi eliminada como o lanterna de seu grupo e ficou de fora também da Liga Europa.

Com os mesmos 13 pontos do Celta de Vivo, primeiro time da zona de rebaixamento, o Sevilla fará seu primeiro jogo sob o comando de Sánchez Flores nesta terça-feira (19), em um confronto direto com o vice-lanterna Granada (8 pontos).

