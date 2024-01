Comunicado do Business Wire :Milestone Technologies Inc.

"Na Milestone, somos movidos por uma visão que redefine os limites do que é possível e por uma meta de exceder consistentemente as expectativas dos clientes", disse Sameer Kishore, Diretor Executivo da Milestone Technologies. "Nossa nova marca é um passo ousado, que reflete nossa agilidade e abordagem progressiva em prestar serviços. Esta mudança de marca é mais do que uma reformulação visual; é um movimento estratégico para ampliar nosso impacto na área de serviços de TI, que reforça nosso compromisso com nossa cultura de colocar as pessoas em primeiro lugar, a fim de oferecer soluções excepcionais com base na tecnologia a nossos clientes Nossa mudança de marca reflete nosso compromisso com uma cultura empresarial inclusiva e diversificada, ao aproveitar o poder de nossa força de trabalho em todo o mundo para impulsionar a inovação e a excelência."

Milestone Technologies, líder do setor de serviços de TI e soluções digitais, anunciou hoje o lançamento de seu novo logotipo e identidade de marca. Esta transformação significativa é uma prova da jornada da Milestone, de um parceiro de serviços reconhecido a um inovador pioneiro no setor de serviços de tecnologia, ressaltando um compromisso com raízes profundas e um excepcional atendimento ao cliente com avanço tecnológico.

Sobre a Milestone Technologies

A Milestone Technologies é uma empresa internacional de serviços de TI e soluções digitais com sede no Vale do Silício. Desde 1997, oferece soluções inovadoras de TI e digitais, ajudando centenas de empresas líderes a fornecer tecnologia ao redor do mundo. A empresa emprega mais de 3.000 profissionais do setor, atende mais de 200 clientes e opera em 35 países diferentes. A Milestone é de propriedade majoritária do The Halifax Group, uma empresa de capital privado de médio porte que tem parceria com fundadores e administradores para investir em empresas líderes de mercado. Para mais informação, acesse Milestone Technologies e siga-nos no LinkedIn.

Sobre o The Halifax Group

Fundado em 1999, o The Halifax Group é uma empresa de capital privado que tem parceria com administradores e empreendedores para recapitalizar e investir em equipes de gestão de alto desempenho em empresas líderes de mercado. A Halifax é especializada em recapitalizações de ações, desmembramentos corporativos e aquisições administrativas, investindo em vários setores. A empresa tem sede em Washington, D.C. Para mais informação, acesse The Halifax Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.