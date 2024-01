Chefe do Pentágono pede ao Hezbollah que não provoca um 'conflito maior' no Oriente Médio

O ministro americano da Defesa, Lloyd Austin, pediu nesta segunda-feira(18) ao Hezbollah que "não provoque um conflito maior" no Oriente Médio, referindo-se às trocas diárias de disparos de mísseis entre a organização libanesa e o Exército israelense.

"Pedimos ao Hezbollah que observe e não faça coisas que possam provocar um conflito mais amplo", assegurou Austin em uma conferência de imprensa durante sua visita a Israel.

Desde o início da devastadora ofensiva de Israel em Gaza em resposta aos atentados do Hamas em 7 de outubro, o Hezbollah efetuou disparos de mísseis do sul do Líbano contra o norte de Israel em apoio à organização islamista palestina.