Ucrânia diz ter derrubado dois mísseis e 20 drones em novo ataque russo

A Ucrânia anunciou, neste domingo (17), que repeliu dois mísseis russos e 20 ataques de drones durante a noite, enquanto Moscou informou ter derrubado 33 drones disparados da Ucrânia.

"As forças de ocupação russas atacaram com o míssil de cruzeiro Iskander-K, o míssil teleguiado Kh-59 (...), assim como com 20 drones de ataque do tipo Shahed", afirmou a Força Aérea Ucraniana em um comunicado.

De acordo com a mesma nota, as forças ucranianas abateram os drones e os mísseis Kh-19, enquanto "o míssil de cruzeiro Iskander-K não alcançou seu alvo", acrescentou.