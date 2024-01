Tempestade deixa 13 mortos e causa destruição na Argentina

Fortes chuvas com ventos causaram destruição em regiões da Argentina; ao todo, 13 pessoas morreram e 14 ficaram feridas neste final de semana

Uma forte tempestade com chuvas e ventos de até 150 km/h deixou ao menos 13 mortos, causou destruição e semiparalisou várias cidades do centro da Argentina neste fim de semana, incluindo a capital, Buenos Aires, informaram as autoridades.

O temporal atingiu a região entre sábado e a madrugada de domingo, 16 e 17. O episódio mais grave ocorreu na cidade portuária de Bahía Blanca (800 km a sudoeste de Buenos Aires), onde a tempestade causou o desabamento do teto de um clube no sábado, deixando 13 mortos e 14 feridos graves, segundo o município.

