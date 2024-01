Taylor Swift é a Pessoa do Ano de 2023 da revista "Time"

Cantora americana superou limites a bateu recordes com sua turnê mundial "The Eras Tour". Segundo a revista, "Swift é uma rara pessoa que é, ao mesmo tempo, roteirista e heroína de sua própria história”.A revista Time escolheu nesta quarta-feira (06/12) a cantora americana Taylor Swift como a Pessoa do Ano de 2023, uma semana após o serviço de streaming de música Spotify anunciar que ela foi a artista mais tocada neste ano em sua plataforma. "Enquanto sua popularidade aumentava nas últimas décadas, foi neste ano que Swift, de 33 anos, atingiu uma espécie de fusão nuclear, disparando arte e comercialismo juntos para liberar uma energia de uma força histórica", afirmou a Time ao anunciar a premiação. Swift foi a escolhida entre um grupo de nove finalistas que incluía o rei Charles 3º, a boneca Barbie, o líder russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping, além do CEO da startup de inteligência artificial OpenAI, Sam Altman, e dos promotores que abriram processos contra o ex-presidente Donald Trump. Em 2023 a cantora realizou a imensamente popular Eras Tour, que passou também pelo Brasil arrastando uma multidão de fãs. O filme homônimo que registrou suas apresentações pelo mundo deve arrecadar em torno de 2 bilhões de dólares (R$ 9,8 bilhões), juntamente com a turnê. Segundo a operadora americana de cinemas AMC, a venda antecipada de ingressos no mundo inteiro superou os 100 milhões de dólares, o que fez do longa-metragem de Taylor o filme-concerto mais bem-sucedido da história. "Uma espécie de luz" "Taylor Swift encontrou um meio de transcender os limites e se tornar uma espécie de luz", afirmou em nota o editor-chefe da Time, Sam Jacobs. "Ela é uma das raras pessoas que conseguem ser roteirista e herói de sua própria história." "Ela mapeou sua jornada e compartilhou os resultados com o mundo. Ela se comprometeu a validar os sonhos, sentimentos e experiências das pessoas, especialmente das mulheres que se sentem negligenciadas e, com frequência, subestimadas", acrescentou. A cantora esteve nos holofotes também em razão de seu relacionamento com o atleta de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. "Por construir um mundo próprio que abriu espaço a tantas pessoas; por transformar sua história em uma lenda global; por trazer alegria a uma sociedade que precisa disso desesperadamente, Taylor Swift é a Pessoa do Ano da Time de 2023", escreveu Jacobs. A primeira vez que a revista escolheu uma Pessoa no Ano foi em 1927. Em 2022, o escolhido foi o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Entre os escolhidos em edições anteriores estão o presidente dos EUA, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, o papa Francisco, o reverendo Martin Luther King Jr., a ex-chanceler alemã Angela Merkel e a ativista do clima Greta Thunberg. rc (AP, AFP)