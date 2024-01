Putin adverte para 'problemas' com Finlândia após ingresso na Otan

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que haverá "problemas" com a Finlândia, após a entrada do país vizinho na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no início deste ano e anunciou um reforço militar no noroeste da Rússia em resposta.

Depois do início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, a Finlândia abandonou sua política de neutralidade militar e ingressou na Otan em abril deste ano. O país tem uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia.

"Arrastaram a Finlândia para a Otan. Tivemos alguma disputa com eles? Todas as disputas, incluindo disputas territoriais de meados do século XX, foram resolvidas há muito tempo", disse Putin à televisão estatal.