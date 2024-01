Por Adel ZAANOUN, com Gaël BRANCHEREAU, em Jerusalém

Israel segue, neste domingo (17), bombardeando a Faixa de Gaza, apesar do aumento da pressão para que o governo israelense negocie a libertação dos reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas.

BELÉM:

Guerra esvazia Natal em Belém

"Normalmente está cheio de turistas", diz Abood Suboh, em sua loja em Belém. Mas, na véspera dos festejos natalinos, os peregrinos desapareceram da cidade natal de Cristo.

-- CHILE ELEIÇÕES CONSTITUIÇÃO

SANTIAGO:

Chile começa a votar plebiscito: Constituição de Pinochet ou texto mais conservador?

Os chilenos começaram a votar, neste domingo (17), um plebiscito que irá determinar a manutenção da criticada Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet ou escolher um novo texto ainda mais conservador, longe da efervescência com a qual teve início este processo político há quatro anos.Por Paulina ABRAMOVICH

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

BELGRADO:

Sérvia vota em eleições legislativas em contexto de inflação recorde

Os sérvios comparecem às urnas neste domingo (17) em eleições legislativas antecipadas que provavelmente verão o partido no poder, do presidente populista Aleksandar Vucic, estender seu governo, em um cenário de inflação recorde.

LISBOA:

Partido socialista português inicia campanha para eleger novo líder

Depois de elegerem o novo líder do partido, os socialistas portugueses iniciaram neste domingo (17) a corrida rumo às eleições de março, convocadas após a demissão do primeiro-ministro António Costa, marcada por um escândalo de corrupção.

=== ESPORTE ===

BUENOS AIRES:

Imersos na crise, argentinos revivem conquista da Copa do Mundo de 2022

A felicidade coletiva revivida pelos argentinos no primeiro aniversário da conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar funciona como um alívio frente à crise econômica e tensão política que o país atravessa um ano depois.

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

