ELN chega a acordo com governo para suspender sequestros na Colômbia

A quinta rodada de negociações de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN) culminou neste domingo (17) com um acordo no qual a guerrilha para suspender suspenderá os sequestros realizados para cobrar por resgates.

Este foi um dos pontos mais sensíveis deste novo encontro na Cidade do México, que teve início em 4 de dezembro frente ao recente sequestro do pai do jogador de futebol Luis Díaz pelo ELN.

O acordo alcançado estabelece a "suspensão das retenções para fins econômicos (...) no âmbito da prorrogação do cessar-fogo" na Colômbia, afirma o comunicado conjunto de ambas as delegações.