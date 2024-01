Chile vota projeto de Constituição conservador um ano depois de rejeitar proposta da esquerda

O Chile vota neste domingo, 17, uma nova Constituição, que substituirá a carta da era da ditadura do país. A votação ocorre mais de um ano depois de os chilenos terem rejeitado veementemente uma proposta de Constituição escrita por uma convenção de esquerda e que muitos caracterizaram como uma das cartas mais progressistas do mundo.

O novo documento, em grande parte escrito por vereadores conservadores, é mais conservador do que aquele que pretende substituir, uma vez que aprofunda os princípios do mercado livre, reduz a intervenção estatal e pode limitar alguns direitos das mulheres. Se rejeitado, a Constituição da era Pinochet - que foi alterada ao longo dos anos - permanecerá em vigor.

Um dos artigos mais controversos do novo projeto diz que "a lei protege a vida dos nascituros", com uma ligeira mudança na redação do documento atual. Há alertas de que o artigo pode tornar o aborto totalmente ilegal no país sul-americano. A lei chilena permite atualmente a interrupção da gravidez por três motivos: estupro, feto inviável e risco de vida da mãe.