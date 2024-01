Por Edrien ESTEVES com Adel ZAANOUN, na Faixa de Gaza

Giuliani, ex-advogado de Trump, é condenado a pagar US$ 148 milhões por difamação

Rudy Giuliani, ex-advogado pessoal de Donald Trump, foi condenado na sexta-feira (15) a pagar mais de US$ 148 milhões (R$ 730 milhões) a dois agentes eleitorais que ele difamou durante a eleição presidencial de 2020, informou a imprensa americana.

Tribunal do Vaticano condena cardeal a 5 anos e meio de prisão por fraude financeira

O Tribunal Penal do Vaticano condenou em primeira instância, neste sábado (16), o cardeal italiano Angelo Becciu, de 75 anos, julgado junto com outros nove por fraude, a cinco anos e meio de prisão, após um julgamento histórico relacionado com operações financeiras da Santa Sé.

Morre xeque Nawaf, emir do Kuwait, aos 86 anos

O emir do Kuwait, xeque Nawaf al Ahmad al Sabah, morreu neste sábado (16), aos 86 anos, anunciou a Corte Real, após um mandato de três anos marcado por múltiplos conflitos políticos à frente desse país do Golfo rico em petróleo.

Matthew Perry morreu por overdose acidental de ketamina

O ator de "Friends", Matthew Perry, de 54 anos, faleceu devido a "efeitos agudos de ketamina", informou o Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles, na sexta-feira (15).

Fluminense coloca à prova no Mundial o futebol que encantou a América do Sul

Ganhar o Mundial de Clubes? Se possível, sim, claro. Mas o Fluminense, cujo futebol encantou a América do Sul, sabe o peso dos adversários que terá pela frente na Arábia Saudita.

