Giuliani, ex-advogado de Trump, é condenado a pagar US$ 148 milhões por difamação

Rudy Giuliani, ex-advogado pessoal de Donald Trump, foi condenado na sexta-feira (15) a pagar mais de US$ 148 milhões (R$ 730 milhões na cotação atual) a dois agentes eleitorais que ele difamou durante a eleição presidencial de 2020, informou a imprensa americana.

Os advogados de Ruby Freeman e de sua filha Wandrea "Shaye" Moss, duas agentes eleitorais do estado da Geórgia (sudeste), pediram ao tribunal federal de Washington pelo menos US$ 24 milhões (R$ 118 milhões) de indenização para cada uma.

O júri concedeu para cada uma mais de US$ 16 milhões (R$ 79 milhões) por difamação, US$ 20 milhões (R$ 98 milhões) por danos morais e US$ 75 milhões (R$ 370 milhões) por perdas e danos, detalha a imprensa americana.