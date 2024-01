Dortmund tropeça mais uma vez e empata com Augsburg no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund, que no meio de semana terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões como líder de sua chave, teve mais um tropeço no Campeonato Alemão, desta vez ao empatar fora de casa com o Augsburg em 1 a 1 neste sábado (16), pela 15ª rodada.

O Dortmund, que venceu apenas um dos últimos sete jogos da Bundesliga (com outros três empates e três derrotas), soma agora 26 pontos na tabela, três a menos que o RB Leipzig, que ocupa a quarta colocação e que recebe o Hoffenheim no último jogo do dia.

O Augsburg saiu na frente aos 23 minutos com um gol de Ermedin Demirovic, mas o holandês Donyell Malen deixou tudo igual pouco depois (35').