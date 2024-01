Ataque nuclear contra EUA seria fim do regime da Coreia do Norte, diz Casa Branca

Os Estados Unidos reiteraram, neste sábado (16), sua advertência à Coreia do Norte, garantindo que qualquer ataque nuclear contra o país resultará "no fim do regime de Kim".

Uma declaração conjunta do Grupo Consultivo Nuclear EUA-Coreia do Sul também afirmou que um ataque nuclear de Pyongyang contra Seul "receberá uma resposta rápida, esmagadora e decisiva".

"Os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso inabalável em oferecer uma dissuasão ampliada à República da Coreia, apoiada por toda a gama de capacidades americanas, incluindo a nuclear", acrescenta o comunicado divulgado pela Casa Branca.