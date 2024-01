Urawa Red Diamonds vence León (1-0) e será adversário do City no Mundial

O japonês Urawa Red Diamons venceu o mexicano León por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), na segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa, e será o adversário do Manchester City nas semifinais do torneio, na semana que vem.

Em um duelo equilibrado, sem muitas chances claras para ambas as equipes, o holandês Alex Schalk (78') marcou o único gol da partida.

