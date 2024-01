Soldados israelenses mataram três reféns 'por engano' em Gaza

O Exército israelense expressou seu "forte pesar pelo trágico incidente".

À noite, o chefe do governo, Benjamin Netanyahu, lamentou "uma tragédia insuportável" que enlutou "todo o Estado de Israel".

As vítimas foram identificadas como Yotam Haïm, um baterista de heavy metal de 28 anos, e Samer al Talalka, um beduíno de 25 anos. Ambos foram sequestrados no kibutz Nir Am durante o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro no sul de Israel.

O terceiro refém morto foi Alon Lulu Shamriz, de 26 anos, residente no kibutz Kfar Aza, segundo a mesma fonte. Os corpos foram repatriados para Israel.

O exército destacou que os três morreram "em uma zona de combate ativa" onde os soldados israelenses estão travando "uma batalha contínua há vários dias" contra os combatentes do Hamas.

Essas mortes elevam para 22 o número de reféns confirmados mortos, de um total de cerca de 250 pessoas que foram levadas à força pelo Hamas para a Faixa de Gaza. Dentre elas, 110 foram libertadas e 129 permanecem em cativeiro sem saber se estão vivas.