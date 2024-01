Milei diz que 'acabar com a inflação' na Argentina é 'prioridade máxima'

O presidente da Argentina, Javier Milei, falou, nesta quinta-feira (15), pela primeira vez, sobre as primeiras medidas de um plano de austeridade "super ortodoxo" que seu governo apresentou nesta semana e cuja "prioridade máxima" é "acabar com a inflação".

Milei, ultraliberal de 53 anos que assumiu o poder no domingo, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para apresentar um sorteio para entregar seu último salário como parlamentar, como fez durante os dois anos em que exerceu o cargo.

"Estamos totalmente focados em acabar com a inflação, acabar com a hiper (inflação). Por isso fizemos um programa super ortodoxo para acabar com o déficit fiscal e levar o déficit financeiro a zero", disse o mandatário.