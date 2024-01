Jovem britânico desaparecido há seis anos na Espanha e encontrado na França será repatriado

Alex Batty, natural da cidade inglesa de Oldham (norte), foi encontrado por um entregador de farmácia em uma área montanhosa do sul da França. Autoridades da polícia francesa e britânica confirmaram sua identidade.

"Nossa prioridade é trazê-lo de volta para o Reino Unido (...) Espero que aconteça nos próximos dias", declarou o subdelegado Chris Sykes, da polícia de Manchester, em uma conferência de imprensa.

Sua avó, separada do avô e que, segundo a mídia britânica, tinha a guarda da criança, recebeu com alegria sua reaparição.

"Esperamos que a avó venha buscá-lo e inicie o processo de repatriação com os britânicos", disse o promotor de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, confirmando que ele está "em um local seguro" e sob os cuidados dos "serviços sociais".

A última vez que se teve notícias de Alex Batty foi na Espanha, em 8 de outubro de 2017, o dia em que ele, sua mãe e seu avô deveriam voltar para casa após as férias familiares.

A avó do jovem, Susan Caruana, acreditava que a criança havia sido levada pela mãe e o avô para viver em uma comunidade espiritual com um estilo de vida alternativo, sem uma educação tradicional.

"Eles não queriam que ele fosse à escola. Não acreditam na escola convencional", disse Caruana ao jornal The Times. "Conversei com ele esta tarde e sem dúvida é ele. Ele falava como uma criança quando estava conosco e agora conversei com um homem", destacou.