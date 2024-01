Guardiola coloca em dúvida participação de Haaland no Mundial

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, colocou em dúvida nesta sexta-feira (15) a participação no Mundial de Clubes da Fifa do atacante norueguês Erling Haaland, que não deve jogar no sábado contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, devido a lesão.

Haaland, que marcou 19 gols nesta temporada, ficou fora da partida contra o Luton na semana passada e da vitória sobre o Estrela Vermelha na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele sofreu uma lesão no pé e esteve fazendo tratamento em Marbella, no sul da Espanha.