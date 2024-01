Dezenas de empresários são detidos pela maior fraude fiscal da história do Chile

Cinquenta e cinco empresários foram presos no Chile sob a acusação de organizar uma rede para sonegar impostos no valor de cerca de 270 milhões de dólares (R$ 1,33 bilhão, na cotação atual), na maior fraude tributária já descoberta no país, informaram as autoridades nesta sexta-feira (15).

A organização fraudou o Estado nos últimos anos por meio da emissão de notas fiscais falsas.

Os empresários terão de responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, como líderes do esquema, detalhou o Ministério Público em um comunicado à imprensa.