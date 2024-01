Cuadrado desfalcará Inter de Milão por 'pelo menos 3 meses' por lesão

Cuadrado, que chegou à Inter na última janela de transferências vindo da Juventus, passará por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo na semana que vem.

Também nesta sexta-feira, a Inter teve o retorno aos treinos do francês Benjamin Pavard, que não joga desde o início de novembro por uma luxação no joelho esquerdo, sofrida em um jogo contra a Atalanta.

Pavard treinou com os companheiros, segundo as imagens divulgadas pelo clube, dois dias antes do duelo com a Lazio pela 16ª rodada da Serie A.

