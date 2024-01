Comunicado do Business Wire :Cirium

ACI World and Cirium partner on landmark data collaboration to strengthen world's leading Airport Service Quality program (Photo: Business Wire)

A metodologia do programa ASQ é reconhecida pela sua robustez, garantindo a representação mais precisa do tráfego aeroportuário. Ao reconhecer o papel crucial que os bancos de dados de voos desempenham na avaliação da amostragem de entrevistados, a Cirium irá servir como banco de dados de referência para voos que dão suporte à metodologia ASQ, ao consolidar o compromisso do programa ASQ com a precisão e a confiabilidade. A plataforma central da Cirium oferece detalhes sobre mais de 35 milhões de voos ao ano e cobre 97% dos voos regulares ao redor do mundo.

Comparado a outros programas no setor de aviação, o programa ASQ está baseado em pesquisas ao vivo mediante enquetes realizadas em aeroportos, diretamente de viajantes, que avaliam sua satisfação no dia da viagem. Serve de base para os prêmios ASQ anuais, que reconhecem os melhores aeroportos em termos de experiência de clientes a nível mundial, selecionados por passageiros.

O Diretor Geral Mundial da ACI, Luis Felipe de Oliveira, disse: "Com cerca de 400 aeroportos participantes em 95 países, mais de metade dos viajantes internacionais passam por um aeroporto com Qualidade de Serviços Aeroportuários (ASQ), com destaque à relevância e à popularidade do programa e o compromisso dos aeroportos com a experiência dos passageiros. A parceria com a Cirium, líder mundial em análise de dados de aviação, faz sentido aos negócios: somos duas organizações conhecidas pela precisão dos nossos dados e pelo rigor de nossa metodologia e análises. Aproveitar o banco de dados da Cirium para voos não apenas reforça os aspectos operacionais do programa ASQ, mas também define uma base para o crescimento colaborativo e a inovação no setor da aviação."

O Diretor Executivo da Cirium, Jeremy Bowen, disse: "Nossa parceria com a ACI World significa nosso compromisso em prover os melhores dados e análises ao setor internacional de aviação. O setor já conta com nossos amplos e confiáveis dados de horários, mas a parceria com a ACI World irá proporcionar uma cobertura ainda mais extensa mediante o programa ASQ e beneficiar imensamente os viajantes e aeroportos participantes."

Sobre a ACI

A Airports Council International (ACI), a associação comercial dos aeroportos internacionais, é uma organização federada que abrange a ACI World, ACI África, ACI Ásia-Pacífico e Oriente Médio, ACI Europa, ACI América Latina e Caribe e ACI América do Norte. Ao representar os melhores interesses dos aeroportos durante as principais fases do desenvolvimento de políticas, a ACI dá uma contribuição significativa para garantir um sistema de transporte aéreo mundial que seja seguro, protegido, eficiente e ambientalmente sustentável. Em janeiro de 2023, a ACI atendeu 712 membros, operando 1.925 aeroportos em 171 países.