Com gol de Jeffinho, Lyon vence Monaco e sai da lanterna do Francês

O Lyon conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Francês nesta sexta-feira (15), ao bater o Monaco fora de casa por 1 a 0, no jogo que abriu a 16ª rodada, e conseguiu deixar a lanterna da competição.

Já o Monaco, que soma seis vitórias em sete jogos em casa, permanece em terceiro com 30 pontos. O time do Principado poderia ter subido para a segunda posição em caso de vitória.

A rodada do Campeonato Francês continua no sábado, com destaque para o vice-líder Nice (32 pontos) visitando o Le Havre. O líder Paris Saint-Germain (36 pontos) entra em campo no domingo, em duelo fora de casa contra o Lille.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: