Brasileira que estava desaparecida havia mais de 20 dias nos Estados Unidos é encontrada

Uma jovem brasileira que estava desaparecida havia quase um mês em Washington, nos Estados Unidos, foi localizada na quarta-feira, 13, de acordo com o Departamento de Polícia da capital do país. Manuela Keller Cohen, de 17 anos, havia sido vista pela última vez no dia 20 de novembro e foi encontrada fisicamente bem, de acordo com a família.

Segundo o pai da jovem, Bruno Cohen, Manuela foi localizada no fim de tarde de quarta-feira em uma cidade em Maryland, a cerca de 30 minutos de Washington, onde a jovem mora com a família, que é natural de Brasília, há seis anos.

"Fisicamente, ela está bem. Mas psicologicamente, ela não está bem. Ela está bem abalada. Ela afirmou para gente que ela estava lá porque ela queria. Isso é compreensível, mas a gente está aqui para amparar, para cuidar dela, para ela ter todo o amparo, todo o amor que a gente possa dar para ela", disse Bruno em um vídeo publicado nas redes sociais.