Milei inicia seu governo na Argentina com inflação de 160,9% interanual

Só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%, segundo o Instituto Nacional de Estatística do país. Os setores com maiores altas foram saúde (15,9%), alimentos e bebidas não alcoólicas (15,7%) e comunicação (15,2%).

A inflação acumulada em 2023 chegou a 148,2%, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo.

A inflação em 12 meses na Argentina atingiu 160,9% em novembro, um patamar desconfortável para o recém-iniciado governo do ultraliberal Javier Milei, que anunciou um plano de choque para organizar as finanças públicas e conter o constante aumento de preços.

A inflação elevada tem sido um problema crônico na Argentina, que já havia encerrado 2022 com uma alta no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 94,8%.

"Como o governo já anunciou, virão meses com uma inflação crescente", apontou Botto, que considerou que, com base nas primeiras medidas anunciadas, "o único plano para reduzir a inflação que se avizinha é a aposta em uma recessão".

"Espera-se um dezembro com uma inflação em alta, onde este 12,8% nos parecerá pequeno", disse à AFP a economista Candelaria Botto.

Milei advertiu que os próximos meses serão "duros" e que as coisas vão piorar antes de melhorar. Ele garante, porém, que está tentando evitar uma "catástrofe" como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990.

Milei propôs um corte no tamanho do Estado e um ajuste fiscal equivalente a 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Suas primeiras decisões foram elogiadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Argentina mantém um programa de crédito de 44 bilhões de dólares (216,4 bilhões de reais, na cotação atual). O organismo afirmou em um comunicado que apoia as medidas.

No entanto, os aumentos nos preços dos combustíveis e tarifas, assim como a depreciação acelerada, "são o coquetel perfeito para ver uma alta inflação. A política, que busca ser de choque, vai gerar um golpe inflacionário de alta tensão", estimou o economista independente Joel Lupieri.