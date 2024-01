Israel tem um dos dias mais letais para os soldados desde o início da guerra em Gaza

O Exército de Israel enfrentou um dos dias mais letais da guerra em Gaza com a morte de dez soldados, em sua maioria, vítimas de uma emboscada de terroristas do Hamas no norte do enclave. Com isso, chegou a 115 o número total de baixas do lado israelense na incursão terrestre, informaram as Forças de Defesa nesta quarta-feira, 13.

Na noite anterior, as tropas vasculhavam prédios em Shejaiya, distrito da Cidade de Gaza, que é apontado por Tel-Aviv como um dos redutos mais fortificados do Hamas. Os militares perderam o contato com quatro soldados que estavam sob ataque e lançaram uma operação de resgate, mas terminaram vítimas da emboscada com intenso tiroteio e explosivos, afirma Israel.

Nove militares perderam a vida, incluindo o coronel, Itzhak Ben Basat, 44, e o vice-coronel Tomer Grinberg, um comandante de batalhão. Eles foram os oficiais de mais alta patente mortos desde o início da incursão sobre a Gaza. A décima baixa foi registrada em batalha separada, também no norte do enclave. Lá, os combates seguem intensos, embora Israel tenha estendido a ofensiva para o sul, com o avanço sobre Khan Younis.