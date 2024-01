Comunicado do Business Wire :Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank Brasil (o "Banco") comemora orgulhosamente seu 50º aniversário, assinalando um marco significativo em seu legado de prestação de serviços financeiros excepcionais, promovendo o crescimento e contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil. Fundado em 1973, o negócio do Standard Chartered no Brasil tem sido dedicado a facilitar o comércio e os fluxos de investimento entre as Américas, Ásia, África, Oriente Médio e Europa. Oferece uma variedade de produtos financeiros, como Financiamento do Comércio, Gerenciamento de Caixa, Finanças Corporativas, Mercados de Capitais de Dívida e outros produtos offshore para instituições financeiras, multinacionais e determinadas corporações latino-americanas. Ao longo do último meio século, evoluiu junto com o dinâmico cenário econômico do Brasil, adaptando-se e inovando consistentemente para atender às necessidades dos clientes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Germana Cruz, CEO e diretora de Instituições Financeiras do Standard Chartered América Latina, disse: "Estamos orgulhosos e entusiasmados em celebrar este notável marco de nosso escritório. Nosso desempenho é sustentado por colegas talentosos e comprometidos que estão trabalhando arduamente para fazer nosso negócio crescer. Aliado à confiança inabalável, ao apoio e à parceria de nossos clientes e comunidades, isso nos permitiu nos tornar uma das instituições financeiras mais respeitadas da região."

"O Brasil é uma das maiores economias da América Latina e tem fortes conexões com a rede global do Standard Chartered", disse Steven Cranwell, CEO e diretor regional de Cobertura de Clientes do Standard Chartered Americas. "Nos últimos 50 anos, o serviço dedicado, a inovação, a resiliência e o comprometimento de nossa equipe no Standard Chartered Brasil apoiaram o crescimento e a ambição de nossos clientes, ao mesmo tempo em que causaram um impacto positivo na comunidade local. Continuamos animados com as oportunidades contínuas que o trabalho em estreita colaboração com nossos clientes em um mercado tão dinâmico apresenta." Sobre o Standard CharteredSomos um importante grupo bancário internacional, com presença em 52 dos mercados mais dinâmicos do mundo e atendendo clientes em mais 64. Nosso propósito é impulsionar o comércio e a prosperidade por meio de nossa diversidade única, e nossa herança e valores são expressos em nossa promessa de marca, aqui para o bem. Nossa história nos EUA remonta a 1902 e, atualmente, estamos presentes em oito locais nas Américas. Nossa franquia nas Américas concentra-se em instituições financeiras e corporações selecionadas e desempenha um papel crucial na facilitação dos fluxos de comércio e investimento entre as Américas e a Ásia, a África, o Reino Unido e a Europa e o Oriente Médio. O Standard Chartered PLC está listado nas bolsas de Londres e Hong Kong. Para mais histórias e opiniões especializadas, visite Insights em sc.com. Siga o Standard Chartered no Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Play

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231213351269/pt/