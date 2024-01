Argentinos encaram plano 'motosserra' de Milei

María Mamani caminha por um supermercado em Buenos Aires carregada com adesivos com novos preços para remarcar produtos, um dia depois de o presidente ultraliberal Javier Milei anunciar as primeiras medidas de um plano de choque para tentar conter a crise argentina.

"Estamos aumentando os preços", disse Mamani à AFP, enquanto a inflação em 12 meses atinge 160,9%. "Muitas coisas estão começando a disparar, e lamentavelmente isso pode durar até 6 ou 12 meses a mais".

Em uma loja próxima, a situação é a mesma: os preços subiram entre 20% e 60%.