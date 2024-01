Presidente chinês inicia visita ao Vietnã para contrapor EUA

O presidente chinês, Xi Jinping, chegou ao Vietnã, nesta terça-feira (12), para sua primeira visita ao país em seis anos, procurando contrabalançar a crescente influência dos Estados Unidos nesse país do Sudeste Asiático. Xi deve se reunir com o líder do Partido Comunista no poder no Vietnã, Nguyen Phu Trong, depois que Hanói elevou suas relações diplomáticas com Washington durante uma visita do presidente Joe Biden em setembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A visita de Biden fez parte dos esforços americanos para conter o crescente poder econômico chinês e garantir o fornecimento de materiais necessários às fábricas do setor de alta tecnologia.

Após sua chegada ao aeroporto de Hanói, Xi disse que discutirá com os líderes vietnamitas "temas globais e estratégicos, e a direção que a relação bilateral tomará (...)", segundo a imprensa estatal chinesa. O Vietnã segue uma "diplomacia do bambu", ou seja, uma política flexível que lhe permite manter boas relações com ambas as potências. Compartilha com os Estados Unidos as preocupações a respeito da crescente presença de Pequim no disputado Mar da China Meridional, mantendo, ao mesmo tempo, relações econômicas estreitas com a China. Os dois países têm governos comunistas. Vietnã e China têm uma "ampla aliança estratégica", o mais elevado "status" diplomático de Hanói, e o mesmo vale na relação com os Estados Unidos. O porta-voz diplomático chinês, Wang Wenbin, disse que a visita de Xi incluirá discussões para "elevar as relações China-Vietnã". Segundo Wang, a agenda do presidente inclui "questões políticas, de segurança, cooperação prática, formação da opinião pública, questões multilaterais e marítimas". Dezenas de pessoas agitando bandeiras chinesas e vietnamitas se reuniram nesta terça-feira em frente ao hotel onde Xi se hospedaria.

