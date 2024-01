Israel intensifica luta contra o Hamas em Gaza, um 'inferno na Terra' segundo a ONU

De modo paralelo aos bombardeios, as tropas israelenses iniciaram em 27 de outubro uma operação terrestre no território, como o objetivo de "aniquilar" o movimento islamista, que governa Gaza desde 2007.

Israel bombardeia o pequeno território desde 7 de outubro, em resposta ao ataque executado pelo Hamas contra o seu território, no qual milicianos islamistas mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram quase 240.

A situação na Faixa de Gaza parece o "inferno na Terra", afirmou nesta terça-feira (12) o diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA), durante uma visita ao território devastado, onde as tropas israelenses e os milicianos islamistas do Hamas travam combates violentos.

O Ministério da Saúde do território anunciou que 18.412 pessoas morreram desde o início da ofensiva israelense, a maioria mulheres e crianças.

Os habitantes de Gaza, submetida a um cerco total por parte de Israel, "imploram por segurança e pelo fim deste inferno na Terra", escreveu Philippe Lazzarini, diretor do UNRWA, na rede social X.

O Ministério da Saúde de Gaza acusou o Exército israelense de atacar um hospital da Cidade de Gaza, o Kamal Adwanna, que fica na parte norte do território, e de reagrupar os homens, incluindo profissionais da saúde, no pátio do centro de saúde.

O Exército não comentou a denúncia, mas Israel acusa com frequência o grupo islamista de utilizar túneis sob hospitais, escolas e mesquitas, com fins militares. O Hamas nega as acusações.

A Assembleia Geral da ONU deve votar nesta terça-feira uma resolução não vinculante que pede "um cessar-fogo humanitário" em Gaza, onde 1,9 milhão dos 2,4 milhões de habitantes foram deslocados, segundo a organização.