Últimos integrantes da banda BTS iniciarão serviço militar obrigatório

Os dois últimos integrantes da banda pop coreana BTS a se alistarem para cumprir o serviço militar obrigatório, Jimin e Jung Kook, começarão nesta terça-feira (12) seu treinamento, anunciou a imprensa sul-coreana.

Depois de um debate de anos sobre se o BTS merecia uma isenção do serviço militar obrigatório de 18 meses, o membro mais velho do grupo, Jin, alistou-se no ano passado, e os demais, neste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

J-Hope e Suda se alistaram meses atrás, e RM e V o fizeram hoje. Os dois últimos integrantes do grupo darão início ao treinamento básico de cinco semanas em um acampamento do Exército, informou a agência Yonhap.