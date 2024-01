Ucrânia alerta para 'consequências devastadoras' em caso de desacordo sobre adesão à UE

Ao chegar nesta segunda-feira a Bruxelas para uma reunião de ministros europeus das Relações Exteriores, o chefe da diplomacia da Ucrânia, Dmitro Kuleba, advertiu para as "consequências devastadoras", caso a UE não alcance um consenso sobre a abertura de negociações para a adesão do país ao bloco.

"Não quero nem falar sobre as consequências devastadoras que ocorrerão, se o Conselho Europeu (a reunião de cúpula prevista para esta semana) não tomar uma decisão, não apenas para a Ucrânia, mas também para a ampliação", afirmou Kuleba.

Em junho de 2022, a UE concedeu à Ucrânia o "status" formal de país aspirante à adesão e apresentou um plano inicial de reformas para permitir o avanço das negociações. Kiev afirma que cumpriu a maioria das demandas.

"Como já afirmamos, fizemos nossa parte no trabalho. Esperamos que a UE faça sua parte", disse Kuleba, ao comentar as divisões entre os 27 países-membros do bloco.

Na capital da Bélgica, os líderes europeus também devem discutir um pacote de ajuda financeira de quase 50 bilhões de euros, assim como a continuidade do apoio em armas e equipamentos bélicos.

A continuidade do apoio bilionário do Ocidente à Ucrânia é incerta, devido à ameaça do Partido Republicano de bloquear novos pacotes de ajuda no Congresso dos Estados Unidos.