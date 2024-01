Tribunal sul-africano decide que reconhecimento de novo rei zulu é 'ilegal'

Um tribunal sul-africano ditou, nesta segunda-feira (11), que o reconhecimento por parte do governo do rei da nação zulu no ano passado foi "ilegal", o que poderia desencadear uma nova batalha sucessória.

O Tribunal Superior de Pretória ordenou ao presidente Cyril Ramaphosa que abra uma investigação para determinar se a ascensão ao trono do rei Misuzulu Zulu ocorreu conforme as leis consuetudinárias.

Misuzulu Zulu, de 49 anos, foi nomeado monarca em 2021 dos mais de dez milhões de zulus da África do Sul após a morte de seu pai, Goodwill Zwelithini. Mas sua coroação acabou sendo adiada por 15 meses, até agosto de 2022, por disputas sobre a sucessão real.