Proposta de redução das energias fósseis provoca crise em negociação da COP28

Os líderes das negociações entraram em uma sala do centro de convenções de Dubai para tentar encontrar uma saída, sob o comando do presidente da COP28, Sultan Al-Jaber.

As negociações da COP28 continuaram até altas horas da noite em torno do compromisso proposto pelo presidente dos Emirados Árabes, amplamente rejeitado por sua falta de ambição em torno da eliminação dos combustíveis fósseis.

O texto renova o apelo a favor das energias renováveis, inclui a energia nuclear como opção "limpa" e também as polêmicas tecnologias de retenção e captura de CO2, ainda em desenvolvimento.

Também se propõe como opção "eliminar" ("phase out") os subsídios "ineficientes" aos combustíveis fósseis, e fazê-lo "o mais rápido possível".

As nações que assinaram o Acordo de Paris de 2015 "reconhecem a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentáveis das emissões" de gases de efeito estufa e, consequentemente, pedem "ações que possam incluir" toda uma bateria de medidas, segundo o rascunho. Entre elas está a "redução do consumo e produção".

"Apreciamos o esforço de muitos neste texto", explicou um porta-voz do Departamento de Estado. Porém, a questão dos combustíveis fósseis "deve ser reforçada substancialmente", afirmou.

"As nossas vozes não foram ouvidas", explicaram os pequenos Estados insulares, os mais ameaçados pelo aumento do nível do mar.