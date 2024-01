Proposta de 'redução' das energias fósseis na COP28 provoca crise em negociação da COP28

Um rascunho da declaração que propõe a "redução" dos combustíveis fósseis como única opção para lutar contra a mudança climática provocou uma série de críticas na COP28, e deixou no ar o fechamento oficial da cúpula, previsto para esta terça-feira.

O texto, elaborado pela presidência da COP28 após dias de negociações complicadas, fica aquém da exigência de "eliminar" progressivamente ("phase out") essas energias, responsáveis pelo aquecimento global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os chefes negociadores entraram no início da noite em uma sala do centro de convenções de Dubai para tentar encontrar uma saída, sob o comando do presidente da COP28, Sultan Al Jaber, comprovaram repórteres da AFP.