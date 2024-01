Milicianos do Hamas e soldados israelenses travavam, nesta segunda-feira (11), aguerridos combates na Faixa de Gaza, onde, de acordo com a ONU, a população "precisa de tudo" e busca, desesperadamente, abrigar-se dos bombardeios lançados por Israel em resposta ao ataque do grupo islamista em 7 de outubro.

RAFAH:

Habitantes de Gaza consertam fogões antigos para cozinhar em meio à guerra

Em uma oficina na sitiada Faixa de Gaza, Ibrahim Shouman conserta pequenos fogões que não eram usados, uma esperança para as pessoas deslocadas e privadas de gás de cozinha.

RAMALLAH:

Palestinos entram em greve contra ofensiva israelense em Gaza

Lojas, escolas e escritórios governamentais fecharam nesta segunda-feira na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental devido a uma greve de palestinos em protesto contra a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

=== CLIMA COP28 ===

DUBAI:

COP28 propõe 'redução' das energias fósseis em rascunho

A conferência climática de Dubai (COP28) propôs, nesta segunda-feira (11), a "redução do consumo e produção de combustíveis fósseis" para manter vivo o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a +1,5 ºC, segundo um rascunho.

DUBAI:

Arábia Saudita, líder dos países árabes na COP28 apesar de algumas divergências

A Arábia Saudita, uma crítica ferrenha do abandono dos combustíveis fósseis, domina o bloco árabe nas negociações climáticas da COP28, apesar dos interesses divergentes, especialmente com os Emirados Árabes Unidos, país anfitrião da conferência.

DUBAI:

IUCN divulga nova lista vermelha de espécies ameaçadas na COP28

O salmão do Atlântico, a tartaruga-verde, o órix do Saara... a lista vermelha de espécies ameaçadas, atualizada nesta segunda-feira (11), destaca o impacto do aquecimento global na biodiversidade, mas também mostra os resultados dos esforços para protegê-la.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Argentina aguarda as medidas de austeridade de Milei

O governo do ultraliberal argentino Javier Milei começou nesta segunda-feira com cautela, sem anúncios específicos e com restrições operacionais no mercado cambial que prolongaram o suspense sobre o impacto que terá o plano de cortes profundos que propõe.

ARAU:

'Isto é Guiana': moradores defendem território reivindicado pela Venezuela

Uma bandeira da Guiana balança no topo de uma imensa formação rochosa conhecida como tepui Pakaramba. A seus pés, o pequeno povoado de Arau, onde seus habitantes afirmam ser guianenses e não venezuelanos, em meio a uma reivindicação centenária sobre o rico território de Essequibo, onde estão localizados.

RIO DE JANEIRO:

Os jacarés do Rio sob ameaça da poluição e da expansão urbana

Intrépido como o protagonista de "Crocodilo Dundee", o biólogo Ricardo Freitas captura um jacaré no meio da noite usando um laço amarrado na ponta de uma vara e o traz para dentro de seu pequeno barco de madeira.

(Brasil meio ambiente animais, 656 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Começa na Guatemala julgamento por homicídio de ativista francês em 2020

O julgamento contra um guatemalteco acusado de participar, há três anos, do homicídio do francês Benoît Maria, que trabalhava em uma ONG com projetos de ajuda a indígenas, começou nesta segunda-feira na cidade de Quetzaltenango, oeste da Guatemala.

-- EUROPA

GENEBRA:

ONU pede arrecadação de mais de US$ 46 bi em ajuda humanitária para 2024

Conflitos, emergências climáticas, colapsos econômicos... as perspectivas são "sombrias" para 2024, adverte nesta segunda-feira(11) as Nações Unidas, que fez um apelo para a arrecadação de 46,4 milhões de dólares (228 milhões de reais na cotação atual) para ajudar a 180 milhões de pessoas em todo o mundo.

BRUXELAS:

Ucrânia faz alerta para 'consequências devastadoras' em caso de divergências sobre adesão à UE

A Ucrânia acionou o alarme nesta segunda-feira (11) sobre as consequências de um eventual fracasso de suas aspirações de adesão à União Europeia (UE), três dias antes de uma reunião de cúpula que deve apresentar uma resposta a seu pedido.

LONDRES:

Semana difícil para Sunak, entre investigação sobre covid e plano migratório

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, enfrenta uma semana de alto risco para seu mandato, com seu depoimento nesta segunda-feira(11) à comissão de investigação sobre a covid e a ameaça de rebelião em seu partido por seu projeto de enviar imigrantes irregulares a Ruanda.

AARWANGEN:

Município na Suíça vota para decidir futuro sobre sinos de vaca

Vacas pastando com sinos pendurados no pescoço são uma espécie de símbolo na Suíça, embora essa tradicional cena não agrade todo mundo e incite críticas ao barulho que fazem durante a noite.

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Supremo Tribunal da Índia mantém revogação da autonomia da Caxemira

O Supremo Tribunal da Índia confirmou nesta segunda-feira (11) a decisão do governo do primeiro-ministro Narendra Modi de revogar a autonomia parcial da região da Caxemira, foco de uma insurgência separatista há várias décadas

=== ECONOMIA ===

FRANKFURT:

BCE deve manter 'status quo' de suas taxas de juros

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter as suas taxas de juros em um nível recorde nesta quinta-feira (14), em meio a especulações sobre quando aliviará a pressão face a um declínio mais rápido do que o esperado na inflação.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ROMA:

Casais do mesmo sexo com filhos se sentem inseguros na Itália de Meloni

Por medo de perder seus direitos parentais, Chiara decidiu ir embora da Itália, cujo governo de extrema direita liderado por Giorgia Meloni se opõe aos pais do mesmo sexo.

PARIS:

Adoção homoparental é legal em número reduzido de países

A adoção por parte de casais do mesmo sexo é legal em uma minoria de países do mundo, principalmente na Europa e no continente americano.

LOS ANGELES:

Dupla "Barbenheimer" lidera indicações dos Globos de Ouro

"Barbie" e "Oppenheimer", os dois filmes que dominaram as bilheterias e geraram inúmeros memes na Internet este ano, lideraram as indicações para o recém-renovado Globo de Ouro nesta segunda-feira (11), com a inclusão de "A Sociedade da Neve" na lista.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

