IUCN divulga nova lista vermelha de espécies ameaçadas na COP28

O salmão do Atlântico, a tartaruga-verde, o órix do Saara... a lista vermelha de espécies ameaçadas, atualizada nesta segunda-feira (11), destaca o impacto do aquecimento global na biodiversidade, mas também mostra os resultados dos esforços para protegê-la.

O salmão do Atlântico sofreu uma diminuição de 23% entre 2006 e 2020, subindo na lista de "menos preocupante" para "quase ameaçado". A redução de sua população está associada à crescente escassez de suas presas como consequência da mudança climática e do impacto das atividades humanas.

Na nova lista, as tartarugas-verdes do Pacífico Sul central e do Pacífico Oriental estão classificadas como "ameaçadas" e "vulneráveis", respectivamente, também afetadas pelos efeitos do aquecimento global ou pelas capturas acidentais durante a pesca.

Em relação às plantas, o mogno-da-folha-grande - usado na fabricação de móveis, objetos decorativos ou instrumentos - passou de "vulnerável" a "ameaçado de extinção".

Sua população na América Central e na América Latina reduziu pelo menos 60% nos últimos 180 anos, informou a IUCN, como consequência de métodos agrícolas não sustentáveis, do crescimento urbano e da expansão das terras cultiváveis, que reduzem as florestas tropicais.

Por outro lado, a situação de duas espécies de antílopes apresentou uma melhora nesta atualização.

Graças aos esforços de preservação realizados diante de sua reintrodução no Chade, o órix do Saara agora é considerado "ameaçado", após ter sido classificado como "em extinção" no final dos anos 1990. A IUCN acrescentou que sua sobrevivência "depende de uma proteção contínua contra a caça furtiva".