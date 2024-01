'Isto é Guiana': moradores defendem território reivindicado pela Venezuela

"Isto é Guiana", diz à AFP Jacklyn Peters, uma enfermeira de 39 anos que mora em Arau, onde cerca de 280 pessoas vivem em casas de madeira a menos de 10 quilômetros da fronteira com a Venezuela.

Uma bandeira da Guiana balança no topo de uma imensa formação rochosa conhecida como tepui Pakaramba. A seus pés, está o pequeno povoado de Arau, onde seus habitantes afirmam ser guianenses e não venezuelanos, em meio a uma reivindicação centenária sobre o rico território de Essequibo, onde estão localizados.

Na cidade há uma igreja adventista branca, sem esculturas ou pinturas, e uma escola com a bandeira da Guiana a meio mastro em luto pela morte de cinco soldados em um acidente de helicóptero no início do mês.

O cenário é composto por casas de madeira sobre palafitas, cajueiros e redes por toda parte: em uma delas, um pai dorme com a filha; em outra, quatro crianças brincam com celulares.

"Temos medo, estamos aterrorizados. Os soldados (venezuelanos) nos maltratam nos impedindo de transitar pelo rio (Cuyuni). Não queremos guerra. Há crianças, mulheres grávidas", acrescenta a enfermeira.

A disputa pelo Essequibo reacendeu em 2015, quando a gigante energética ExxonMobil anunciou a descoberta de grandes campos petrolíferos, deixando a Guiana com reservas de 11 bilhões de barris de petróleo. Cerca de 125 mil pessoas vivem nessa região, o que representa um quinto da população do país, e cobre dois terços da sua extensão territorial.