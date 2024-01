Incerteza sobre energias fósseis prolonga negociações na COP28

Guterres declarou à imprensa é "essencial" que o texto final, que tem a aprovação prevista para terça-feira (12), "reconheça a necessidade de abandonar todas as energias fósseis em um calendário coerente com o limite de 1,5ºC" de aquecimento global.

Esta seria uma decisão histórica desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015.

"Isto não significa que todos os países devem abandonar as energias fósseis ao mesmo tempo", advertiu Guterres.

A COP28 de Dubai é a primeira Conferências das Partes que apresenta um balanço da ação climática desde o Acordo de Paris, que estabeleceu a objetivo de tentar manter a temperatura média global em +1,5ºC na comparação com a era pré-industrial.

O objetivo agora é aprovar novas metas mais ambiciosas, acelerar a transição energética e as medidas de adaptação.

E o grande debate, que provoca tensão entre os negociadores, envolve a possibilidade de iniciar a preparação para "abandonar" ("phase out") o uso de petróleo, gás e carvão, que representam mais de dois terços das emissões de gases do efeito estufa.

Outra possibilidade é apenas "reduzir" ("phase down") gradualmente o consumo dos combustíveis fósseis, motores do crescimento mundial desde o início do século XX.