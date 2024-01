Hotel de luxo em Paris encontra anel perdido de 750 mil euros em saco de aspirador de pó

Funcionários do luxuoso hotel Ritz de Paris, na França, encontraram um anel de cerca de 750 mil euros (cerca de R$ 4 milhões) dentro de um saco de um aspirador de pó. O jornal Le Parisien informou que uma hóspede da Malásia apresentou uma queixa policial na sexta-feira, 8, afirmando que seu anel havia desaparecido do quarto em que estava.

Segundo o The Guardian, a cliente disse à polícia que havia deixado o anel sobre uma mesa e foi olhar as vitrines da cidade por algumas horas. Quando ela voltou para o quarto, o anel havia sumido.

O Ritz Paris não divulgou detalhes sobre o anel ou a cliente, mas disse que o anel foi encontrado no domingo, dia 10. "Graças às buscas meticulosas dos agentes de segurança do Ritz Paris, o anel foi encontrado nesta manhã em um saco de aspirador de pó", afirmou o hotel em comunicado. "Nossa cliente está feliz com a notícia." Fonte: Associated Press