Habitantes de Gaza consertam fogões antigos para cozinhar em meio à guerra

"As pessoas voltaram aos velhos tempos e trazem os seus fogões para serem consertados porque não temos mais gás ou combustível disponível", contou a um jornalista da AFP em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, perto do Egito.

Israel bombardeia o estreito enclave palestino desde 7 de outubro, em resposta ao ataque do Hamas ao seu território, no qual milicianos islamistas mataram quase 1.200 pessoas e sequestraram cerca de 240, segundo as autoridades israelenses.

Paralelamente aos bombardeios, Israel também realiza operações terrestres na Faixa de Gaza, onde faltam água, alimentos, medicamentos e eletricidade devido ao cerco "completo" ordenado por Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas desde 2007, afirma que a ofensiva já deixou quase 18 mil mortos no território, a maioria civis.

Além disso, centenas de milhares de pessoas fugiram do norte do enclave para se refugiarem no sul. Mas o Exército israelense também ampliou as suas operações a essa parte do território.

A ONU calcula que cerca de 1,9 milhão dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados.