Governo espanhol repudia 'discurso de ódio' de líder da extrema direita contra Sánchez

O governo espanhol repudiou nesta segunda-feira (11) as declarações do líder da extrema direita Santiago Abascal sobre o presidente do Governo, Pedro Sánchez, feitas no fim de semana durante a posse do novo presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, em Buenos Aires.

"Um rechaço total às palavras do senhor Abascal, que do meu ponto de vista é um discurso de ódio que não faz mais que incitar à violência", assegurou o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares, antes de uma reunião com seus homólogos em Bruxelas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As declarações de Abascal, líder do Vox, foram feitas durante uma entrevista ao jornal Clarín na qual destacou sua conexão com o novo presidente argentino e criticou a gestão de Sánchez na Espanha.