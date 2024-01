Flu luta contra favoritismo do City e tenta quebrar 10 anos de domínio europeu no Mundial

A primeira pergunta a ser feita é se o campeão da Libertadores terá condições de derrotar os poderosos 'Citizens' em uma eventual final, no momento em que o time inglês precisa voltar a brilhar após suas recentes atuações discretas no Campeonato Inglês.

O futebol de 2023 está chegando ao fim e o Mundial de Clubes na Arábia Saudita (12 a 22 de dezembro) é a última parada antes da virada do ano. O Manchester City surge como favorito a erguer mais uma taça, após a memorável conquista da Tríplice Coroa, mas Fluminense e outros times vão tentar encerrar uma longa sequência de títulos que ficaram com equipes europeias.

Em 2010, o Internacional foi eliminado pelo Mazembe, da República Democrática do Congo (2-0). Em 2013, foi a vez do Atlético-MG de Ronaldinho Gaúcho perder para o marroquino Raja CasaBlanca (3-1). Mais recentemente, em 2020, o Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado nas semifinais pelo mexicano Tigres (1-0). E no Mundial de Clubes de 2022, o Flamengo teve seu sonho frustrado pelo saudita Al-Hilal (3-2).

Outros times sul-americanos que perderam nas semifinais foram o colombiano Atlético Nacional, em 2016 (sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o Kashima Anlters) e o argentino River Plate, em 2018, que decepcionou ao perder nos pênaltis para o Al Ain.

O último time não europeu a conquistar o Mundial de Clubes foi o Corinthians, em 2012, que venceu o Chelsea na final por 1 a 0.

As cartas estão na mesa e agora cabe aos seis campeões de outras confederações internacionais, além do campeão saudita Al-Ittihad, do técnico argentino Marcelo Gallardo, a dura missão de acabar com essa sequência, na 20ª edição do torneio.

O Real Madrid foi o último campeão do Mundial de Clubes, disputado em fevereiro deste ano devido à realização da Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro de 2022.