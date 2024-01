Epic Games vence batalha legal contra Google por monopólio

O Google e a Apple recebem uma porcentagem de todas as compras feitas por meio de suas lojas de aplicativos, Google Play e Apple Store, o que tem gerado reclamações de desenvolvedores, que consideram uma "taxa" que as duas gigantes tecnológicas cobram das empresas.

A Epic Games, criadora do jogo Fortnite, ganhou nesta segunda-feira (11) uma batalha judicial nos Estados Unidos contra o Google, com um júri decidindo que a gigante tecnológica exerce um controle monopolístico ilegal em sua loja de aplicativos para Android.

O júri levou apenas algumas horas para decidir contra o Google, ao considerar que a empresa havia empregado várias estratégias ilegais para manter seu monopólio na loja de aplicativos para aparelhos Android.

"Vitória sobre o Google! Após quatro semanas de depoimentos no tribunal, o júri da Califórnia decidiu contra o monopólio do Google Play em todas as acusações", declarou Tim Sweeney, CEO da Epic, no Twitter.

O juiz do caso terá que decidir como o Google compensará a Epic Games pelos danos causados.

O Google afirmou que vai recorrer da decisão e que o caso ainda se estenderá por meses ou anos.

"Continuaremos defendendo o modelo de negócios do Android e mantemos nosso compromisso firme com nossos usuários, parceiros e o ecossistema Android como um todo", afirmou Wilson White, vice-presidente de Assuntos Governamentais e Política Pública do Google.

Setenta por cento dos smartphones do mundo funcionam com o sistema operacional Android.