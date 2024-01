Comunicado do Business Wire :Hithium

Especialista em armazenamento estacionário de energia, a Hithium, deve liberar sucessivamente 28 GWh de capacidade de produção planejada no primeiro estágio da Fase 1 de sua nova base em Chongqing, China. A nova planta foi projetada em linha com os padrões "Manufatura Inteligente 4.0", incluindo um aumento de 26% em automação em relação ao sistema de produção típico de "Manufatura Inteligente 3.0".

Os ganhos de automação da Hithium em Chongqing resultaram em um salto geral na eficiência de 30%, assim como em reduções de custo que equivalem a um quarto das despesas gerais com produção, o que proporcionou uma liderança significativa em competitividade da fabricação. Construída com um investimento de RMB 13 bilhões (US$ 1,8 bilhão), a instalação abrange 800.000 m2 e está localizada na zona de alta tecnologia de Tongliang. A nova capacidade busca ajudar a atender à demanda global para o que se espera seja de 720 GW de armazenamento de energia até 2030.*

O presidente da Hithium, Jason Wang, disse: "A fabricação inteligente é a chave para a produção de bateria mais eficiente e econômica. Esta nova planta aponta o caminho para a redução do LCOS (Custo nivelado de armazenamento) e, com isso, para uma transição energética acessível. Conseguimos alcançar reduções de custos de produção de 25% em nossa instalação de Chongqing - e isso é só o começo".

A Hithium investiu no desenvolvimento de uma das linhas de produção mais avançadas no mundo, já que a produção em massa de células de bateria é extremamente exigente, graças à necessidade de tecnologias de fabricação altamente complexas. Os desvios na produção podem afetar o desempenho, a durabilidade e até mesmo a segurança das células de bateria, com as menores impurezas ou irregularidades podendo danificar as células durante a operação e desencadear mais defeitos. As linhas de produção da Hithium têm milhares de pontos de controle de processo monitorados em tempo real, dos quais um número significativo está diretamente associado a um sistema de gestão de qualidade certificado.

A fabricação automatizada neste nível sustenta particularmente a consistência dos produtos Hithium, com a nova planta sendo capaz de fornecer uma consistência de capacidade de célula de bateria igual ou inferior a 3Ah. Além disso, para células da nova instalação, a diferença de tensão está em 3 mV, a consistência de descarga do produto é igual ou inferior a 10 mV e o rendimento do processo do produto é superior a 95%.

*De acordo com uma análise BNEF recente sobre o mercado global de armazenamento de energia.

