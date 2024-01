Tornados e mau tempo deixam seis mortos no Tennessee, EUA

Três das mortes ocorreram nos subúrbios ao norte de Nashville, capital desse estado do sudeste.

Tornados e fenômenos meteorológicos violentos atingiram neste sábado (10) o estado americano do Tennessee, provocando a morte de seis pessoas e graves danos em casas e na rede elétrica, informaram as autoridades.

"Infelizmente, podemos confirmar três mortes após o mau tempo em Nesbitt Lane", disse o escritório na rede X.

Por outro lado, um tornado atingiu a cidade de Clarksville, no norte do estado, deixando o mesmo número de vítimas fatais.

"Três pessoas morreram, dois adultos e um menor", afirmaram as autoridades do condado de Montgomery em comunicado, acrescentando que "23 pessoas foram atendidas no hospital".

As equipes de socorristas "ainda estão na fase de busca e resgate (após) esta catástrofe", informaram as autoridades, exigindo que os moradores não se aventurem nas estradas.

O prefeito de Clarksville, Joe Pitts, declarou estado de emergência e impôs toque de recolher a partir das 21h de sábado (00h de domingo, no horário de Brasília).

"Considero necessário para a saúde, segurança e bem-estar da comunidade colocar a cidade sob toque de recolher esta noite (9/12) e amanhã à noite (10/12)", disse Pitts em comunicado.