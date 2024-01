Richarlison desencanta em goleada do Tottenham; City vira sobre Luton

Depois de um mês e meio, o Tottenham reencontrou a vitória em grande estilo, com uma goleada sobre o Newcastle por 4 a 1 neste domingo (10), no jogo que fechou 16ª rodada do Campeonato Inglês. A ressurreição dos 'Spurs' foi liderada pelo atacante Richarlison, autor de dois gols (38' e 60'), que desencantou depois de três meses sem marcar, e pela grande atuação do sul-coreano Son Heung-min, que deu duas assistências e fechou o placar de pênalti (85'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro do Tottenham foi obra de Destiny Udogie (26'), enquanto o gol de honra do Newcastle foi marcado nos acréscimos do segundo tempo pelo brasileiro Joelinton (90'+1).

O time do norte de Londres, que ficou invicto nas dez primeiras rodadas, não vencia desde o dia 27 de outubro, quando bateu o Crystal Palace por 2 a 1. De lá para cá, foram quatro derrotas (Chelsea, Wolverhampton, Aston Villa e West Ham) e um empate (Manchester City). Com este resultado, os 'Spurs' ficam em quinto na tabela com 30 pontos. Por sua vez, o Newcastle se mantém na sétima colocação, com 26 pontos. Mais cedo, o Manchester City, que não teve o artilheiro norueguês Erling Haaland devido a uma lesão, venceu o Luton Town fora de casa por 2 a 1, de virada, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vencer na Premier League. O clube anunciou horas antes da partida que Haaland não jogaria por conta de uma "reação ao estresse ósseo no pé". O atacante, titular em todos os 15 jogos da equipe, é o artilheiro do campeonato com 14 gols.

E, apesar da vitória, os 'Citizens' sentiram falta do astro norueguês em vários momentos. O goleiro do Luton, Thomas Kaminski, defendeu as primeiras tentativas de Rodri (19') e Phil Foden (27') e, no último lance do primeiro tempo, Elijah Adebayo subiu mais alto que Rúben Dias para desviar um cruzamento de Andros Townsend e colocar os anfitriões na frente (45'+2). Depois do intervalo, o City aumentou a intensidade e chegou ao empate com Bernardo Silva (62'), que bateu colocado de primeira no canto de Kaminski. Pouco depois, Jack Grealish (65') fez o gol da vitória, apesar da pressão do Luton até o apito final. "Acho que muitos gostam de falar do City como se existisse uma grande crise, mas na realidade estamos jogando contra equipes muito boas", declarou Grealish à emissora Sky Sports.

Com 33 pontos, o Manchester City é o quarto colocado na tabela, quatro pontos atrás do líder Liverpool, que no sábado derrotou o Crystal Palace (15º) por 2 a 1. Já o Luton (18º) abre a zona de rebaixamento com apenas nove pontos. Também neste domingo, o Chelsea (12º) perdeu fora de casa para o Everton (17º) por 2 a 0 e segue se afastando da zona de classificação para as copas europeias. Abdoulaye Doucoure (54') e Lewis Dobbin (90'+2) deram a vitória ao time de Liverpool, que agora abre quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento.